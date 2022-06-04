Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +26 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +21..+25 градусов, в Набережных Челнах +22..+26 градусов, в Бугульме +22..+26 градусов, в Нурлате +23..+26 градусов, в Буинске +21..+25 градусов.

Фото: Максим Платонов

Также в отдельных районах ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный умеренный, при грозе могут возникнуть кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана в воскресенье, 5 июня, на востоке республики возможны грозовые дожди. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Диана Жиленкова