Минобороны: украинские военные оборудовали снайперские точки в жилых домах в ЛНР

В многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое Луганской Народной Республики военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища. А любые попытки переместиться в безопасные районы жестко пресекаются, передает «РИА Новости».

Фото: mil.ru

Тем временем в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея №65 неонацисты оборудовали опорный пункт. На территории заведения размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия, добавил Мизинцев.

Накануне генерал-полковник сообщил, что в Бахмуте ДНР в зданиях школ №3 и 4 националисты оборудовали огневые позиции, а на прилегающих территориях заведений разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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Диана Жиленкова