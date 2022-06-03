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Минобороны: украинские военные оборудовали снайперские точки в жилых домах в ЛНР

21:59, 03.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: украинские военные оборудовали снайперские точки в жилых домах в ЛНР
Фото: mil.ru

В многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое Луганской Народной Республики военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища. А любые попытки переместиться в безопасные районы жестко пресекаются, передает «РИА Новости».

Фото: mil.ru

Тем временем в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея №65 неонацисты оборудовали опорный пункт. На территории заведения размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия, добавил Мизинцев.

Накануне генерал-полковник сообщил, что в Бахмуте ДНР в зданиях школ №3 и 4 националисты оборудовали огневые позиции, а на прилегающих территориях заведений разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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