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В школах Николаевки ДНР украинские военные оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами

23:23, 03.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В школах Николаевки ДНР украинские военные оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами
Фото: кадр видео Минобороны России

В зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 в Николаевке Донецкой Народной Республики военнослужащие Вооруженных сил Украины и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на прилегающей территории учебных заведений размещены артиллерия и реактивные системы залпового огня. Причем местных граждан удерживают в подвальных помещениях якобы для обеспечения их безопасности.

Фото: кадр видео Минобороны

Как отметил генерал-полковник, боевики целенаправленно обстреливают населенные пункты ДНР и позиции Вооруженных сил России, чтобы спровоцировать их на ответный огонь и затем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мизинцев сообщил, что в многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое ЛНР военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали огневые позиции и снайперские точки. По его словам, мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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