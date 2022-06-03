Mazda отзовет в России почти 20 тысяч автомобилей из-за технических проблем

Росстандарт объявил о согласовании программы мероприятий по добровольному отзыву автомобилей Mazda. Отзыву подлежат 19 795 машин моделей 3, 6, CX-5, CX-9 и MX-5, которые были изготовлены с апреля 2018 года по январь 2019-го.

Как объяснили в ведомстве, причиной стали технические проблемы, из-за которых вероятна поломка насоса автомобилей. Из-за этого двигатель может перестать запускаться или самопроизвольно остановиться, что повышает риск попадания в ДТП.

Фото: ru.wikipedia.org

— Программа мероприятий представлена ООО «Мазда Мотор Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке, — говорится в сообщении Росстандарта.



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Диана Жиленкова