Главное о коронавирусе на 3 июня: уроки пандемии, способ снизить опасность новой волны COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане составляет 33,9%



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. Всего на 3 июня в республике зарегистрировано 150 426 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 145 754 человека, в том числе 89 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

В Татарстане вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 511 411 человек. Процедуру полной вакцинации прошли 2 443 944 человек. Коллективный иммунитет, согласно данным на 27 мая, составляет 33,9%.

Фото: realnoevremya.ru

Российские регионы отказываются от масочного режима, несмотря на прогнозы по росту заболеваемости

За последние сутки в России выявили 4 188 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 234 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 343 964 человек, а выздоровевших — до 17 755 194 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 78 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 363 человека.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 295 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки в России проведено более 160 тысяч тестов на коронавирус.

Пандемия коронавируса многому научила жителей России, уверен заслуженный врач страны, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. Они стали больше внимания уделять гигиене. Кроме того, у многих изменилось отношение к своему здоровью.

Вакцинация детей от коронавируса поможет избежать серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в России осенью, считает вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы — скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна», — объяснил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса. Документ должны подписать в ближайшее время.

В Оренбургской области тем временем уже приостановили действие масочного режима. В регионе в последние недели фиксируют стабильную эпидемическую ситуацию.

Фото: Максим Платонов

Масочный режим перестал быть обязательным и в Мордовии. Теперь эта мера носит рекомендательный характер. Продолжать носить маски рекомендовано в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Сотрудникам предприятий общепита, обслуживающих клиентов, также рекомендовано носить защитные маски.

Граждане и представители бизнеса могут получить компенсации по штрафам за коронавирусные нарушения в Москве по постановлениям, если они оформлены столичными уполномоченными органами. К ним относятся ГКУ «Организатор перевозок», МАДИ, ОАТИ, департамент торговли и услуг, префектуры административных округов, управы районов, Госинспекция по недвижимости и Мосгосстройнадзор, а выплата по штрафам ранее поступила в бюджет города.

Почти 440 врачей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вернулись к работе по своему прямому профилю после ковидных отделений. На пике заболеваемости к лечению больных с коронавирусом были привлечены 513 медиков. Сейчас заболеваемость в регионе находится на стабильно низком уровне.

Фото: Максим Платонов

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом. Он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций омикрон-штамма. По словам эксперта, омикрон-штамм, который с момента обнаружения отличался от всех прошлых разновидностей большим количеством мутаций, характеризуется тем, что защита, обеспечиваемая предыдущими версиями COVID-19, не полностью распространяется на «омикрон» и его субварианты.

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали о коронавирусных ограничениях в медорганизациях. При посещении поликлиники или больниц ношение пациентами масок носит рекомендательный характер, медицинским персоналом — обязательный. При этом при посещении фильтр-боксов, инфекционных кабинетов или инфекционных отделений ношение масок обязательно для всех без исключения.

Фото: Олег Тихонов

Согласно результатам совместного исследования Росгосстраха и компании «Инвитро», 60% россиян прошли вакцинацию от коронавируса, 56% из них готовы сделать прививку повторно. По итогам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19.

В Германии работал фейковый центр тестирования, зарегистрированный в пабе



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 530 894 028 человек, 6 296 231 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 545 475). На второй строчке — Индия (43 168 585), на третьей — Бразилия (31 101 290), на четвертой — Франция (29 763 546), на пятой — Великобритания (22 493 305).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 031). За ними следуют Бразилия (666 930), Индия (524 651), Россия (371 628, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 966).

В посольстве России в КНДР сообщили, что власти страны держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса в Пхеньяне — в столице сняли практически все введенные 12 мая ограничения. Ранее в российской дипмиссии сообщали, что в Пхеньяне на фоне роста заражений объявили «фактически тотальный локдаун».

Власти Японии со среды повысили лимит на въезд с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Также они ослабили въездные ограничения, отменив карантин для 98 стран и регионов.

Фото: wikimedia.org / jimmyweee

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня. Правительство приняло решение о продлении существующих ограничений на своем заседании 2 июня.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения страны. В Минздраве сообщили, что достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране.

Фото: realnoevremya.ru

Тунис смягчил условия въезда для непривитых туристов. Теперь им не нужно проходить пятидневный карантин. Для пересечения границы необходим отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного в последние 48 часов, или экспресс-теста, срок годности которого 24 часа.

Департамент здоровья Эстонии сообщил о завершении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса. В больницах планируется сокращать количество инфекционных коек для тяжелых случаев COVID-19, что позволит восстановить плановое лечение.

В Германии осудили молодого человека, который открыл поддельный центр тестирования и заработал на этом почти €6 миллионов. 20-летний немец зарегистрировал центр по всем правилам и отправил в страховую справки о проведении почти 500 тысяч тестов. За них компания перевела на его счет €5,7 миллиона. Обман удалось раскрыть только благодаря сотрудникам банка. После их проверки выяснилось: центр тестирования зарегистрирован по адресу, где находится обычный паб.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что при проведении иммунизации от коронавируса страны должны по-прежнему уделять первоочередное внимание вакцинации групп населения, подвергающихся особенно высокому риску заражения, включая работников здравоохранения, людей с ослабленным иммунитетом и пожилых. Эксперты пришли к выводу, что эволюция пандемии остается непредсказуемой.

Маргарита Головатенко