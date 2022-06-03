В Казани трамвай наехал на пенсионера — пострадавшего госпитализировали

Фото: telegram-канал ГИБДД Казани

В Казани трамвай на улице Большой Крыловке наехал на мужчину 1945 года рождения. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД города.

Инцидент произошел сегодня примерно в 11 часов со стороны улицы Мулланура Вахитова в направлении улицы Краснококшайской, напротив дома №52. Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.



Фото: telegram-канал ГИБДД Казани

В прошлом месяце в столице Татарстана на улице Ершова автобус сбил женщину 1941 года рождения. ДТП произошло на остановке «Кооперативный институт». Пострадавшая получила телесные повреждения, ее увезли в больницу.

Диана Жиленкова