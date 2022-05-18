В Казани на улице Ершова автобус сбил женщину — ее госпитализировали

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин

Сегодня в Казани на улице Николая Ершова, на остановке «Кооперативный институт» произошло ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГИБДД Казани.

По предварительным данным, автобус совершил наезд на пешехода. Им оказалась женщина 1941 года рождения. Пострадавшая получила телесные повреждения, и ее увезли в больницу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром сообщалось, что в Казани во вторник, 17 мая, произошло 153 ДТП, из них четыре — с пострадавшими. В столице Татарстана зарегистрировали два столкновения, наезд на стоящий транспорт и наезд на пешехода. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пять водителей в пьяном состоянии и еще двух, у которых не было водительских прав.



Дарья Акимова