Российские вузы сделают акцент на специалитете при изменении системы образования

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что при изменении системы образования вузы России сделают больший акцент на специалитете, а не на четырехлетнем образовании. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, ректоры российских вузов единогласно выступили за дальнейшее совершенствование системы образования, основанное на опыте советского периода. Они считают, что это позволит ей быть эффективной и развиваться.

Садовничий отметил, что принятое решение будет иметь отношение к международному сотрудничеству вузов, так как университетам нужно учитывать вызовы времени. Программы также будут меняться.

Фото: vk.com/msu_official (архив)

На днях глава Минобрнауки страны Валерий Фальков заявил, что в России существует проблема несоответствия профиля бакалавриата и магистратуры. Он привел в пример случаи, когда человек без профильного образования поступает в магистратуру по совершенно другому направлению. По его мнению, «здесь надо навести больше порядка».

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный Комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Недавно замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу к обучению. По его словам, новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта.

Дарья Акимова