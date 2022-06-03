Состоящего на учете у психиатра татарстанца подозревают в покушении на убийство двух человек

32-летнего жителя Заинского района Татарстана, состоящего на учете у врача-психиатра, подозревают в в покушении на убийство двух человек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ночью 1 июня мужчина напал на своих спавших 38-летнего и 43-летнего братьев, нанес им несколько ударов ножом, в том числе и в область жизненно важных органов. Однако они оказали ему активное сопротивление, после чего тот выпрыгнул из дома в форточку и скрылся. Его задержали в поле в нескольких километрах от дома спустя некоторое время.

Подозреваемый признал причастность к совершению преступления частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что 38-летнего жителя села Терси Агрызского района Татарстана подозревают в покушении на убийство своей сожительницы. 31 мая он вернулся домой будучи пьяным, на что женщина сделала ему замечание. В ответ на это повалил ее на пол, стал пинать ногами и душить. Затем мужчина вышел на кухню, а женщина в это время через балкон спустилась по водосточной трубе к соседке.



Дарья Акимова