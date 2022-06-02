Жителя Агрызского района Татарстана подозревают в покушении на убийство сожительницы

Фото: Максим Платонов

38-летнего жителя села Терси Агрызского района Татарстана подозревают в покушении на убийство своей сожительницы. Следственные органы СК России по республике возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 31 мая мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Его 33-летняя сожительница сделала ему замечание. Обвиняемый отреагировал на это тем, что повалил ее на пол, стал пинать ногами и душить. Затем он вышел на кухню, а женщина в это время через балкон спустилась по водосточной трубе к соседке и там потеряла сознание. Ее доставили в больницу с разрывами внутренних органов и обильной кровопотерей, где оказали медицинскую помощь.

Подозреваемый вину не признал и отказался дать показания. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине мая стало известно, что 40-летнего жителя Кайбицкого района Татарстана заподозрили в покушении на убийство бывшей жены. В декабре 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, встретил ее с работы, пошел к ней домой и стал требовать возобновить с ним отношения. Получив отказ, нанес ей удары ножом. Женщина потеряла сознание. Злоумышленник, подумав, что она умерла, скрылся. Потерпевшую доставили в больницу, ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.



Дарья Акимова