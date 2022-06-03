Минобороны России: Киев снимает фейковые видео о высокой эффективности западного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев при поддержке Великобритании организовал съемки «духоподъемных» видео для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения западного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это сделано на фоне политической катастрофы Украины в Мариуполе и военных провалов в Донбассе. Конашенков рассказал, что постановочные видеоматериалы о якобы высокой эффективности применения украинскими националистами западного оружия отсняли в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области 28 мая. Отмечается, что для придания видеозаписи большего драматизма на съемочной площадке создали реконструкцию никогда не существовавшего боя между украинскими нацистами и российскими военными.

Конашенков добавил, что следующие съемки видеосюжетов планируются 5 и 6 июня. Они будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В конце мая в Минобороны сообщали, что украинские неонацисты планируют очередную провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах. Они намеревались обстрелять приграничную территорию России, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находились журналисты иностранных СМИ.

Дарья Акимова