Минобороны России: украинские неонацисты планируют провокацию с «химоружием» в Сумах

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты планируют очередную провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах . Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, информация получена от пленных украинских военнослужащих. Боевики намереваются обстрелять приграничную территорию России, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных СМИ. Эвакуация мирных жителей при этом не проводится.

Кроме того, в зданиях детского сада и школы в Бахмуте Донецкой Народной Республики дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к ним развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. Также в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, на прилегающей территории — тяжелое вооружение. В зданиях школ в Славянске ДНР националисты разместили огневые позиции, на прилегающей территории — бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и РСЗО. Там же насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Мизинцев добавил, что неонацисты установили огневые точки в жилых домах в Карловке ДНР. При этом жителям запрещено покидать свои квартиры, все их попытки эвакуироваться жестко пресекаются.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня Минобороны сообщало, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град».



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Дарья Акимова