Создание туристического кластера «Зеркала Татарстана» планируют завершить в 2022 году
Ориентировочные сроки создания туристического кластера «Зеркала Татарстана» намечены на 2022 год, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ».
«Как только будет определен проектировщик по тендеру, будет разработана проектно-сметная документация. Она позволит реализовать идею сохранения озер, чтобы мы не потеряли водоем из-за разрушения существующего берегоукрепления», — сказал собеседник издания.
Подробнее о концепции туристического кластера «Зеркала Татарстана» — в материале «Реального времени».
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