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Создание туристического кластера «Зеркала Татарстана» планируют завершить в 2022 году

16:23, 02.10.2021
Создание туристического кластера «Зеркала Татарстана» планируют завершить в 2022 году
Фото: Инна Серова

Ориентировочные сроки создания туристического кластера «Зеркала Татарстана» намечены на 2022 год, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ».

«Как только будет определен проектировщик по тендеру, будет разработана проектно-сметная документация. Она позволит реализовать идею сохранения озер, чтобы мы не потеряли водоем из-за разрушения существующего берегоукрепления», — сказал собеседник издания.

Фото: Ринат Назметдинов

Подробнее о концепции туристического кластера «Зеркала Татарстана» — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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