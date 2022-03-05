Казанцы могут выбрать, каким будет сквер 100-летия образования строительной отрасли в РТ

Жители Казани могут поделиться мнением о том, как будет выглядеть будущий сквер 100-летия образования строительной отрасли в РТ.



Кроме вопросов, по ссылке можно найти эскизный проект сквера и посмотреть на рендеры. По ссылке представлены общий вид на сквер в летний и зимний сезоны, вид на площадь с фонтаном и на детскую площадку.

Казанцам предлагается выбрать, какими они видят фонтан, детскую площадку в сквере, нужна ли в сквере новогодняя елка и каток, а еще какие функции они хотели бы видеть в сквере. Опрос будет проводиться до 8 марта включительно.

Известно, что Татарстан выделил еще 1,3 миллиарда рублей на благоустройство парков и скверов. «Реальное время» привело подробный перечень объектов.

Маргарита Головатенко