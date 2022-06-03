Больше половины жителей Казани поддержали введение в школах геймерских дисциплин

54% жителей Казани выступили за введение геймерских дисциплин (разработка и создание игр, киберспорт) в школьную программу. Такими данными поделились после проведенного исследования специалисты игровой площадки VK Play и исследовательского центра ResearchMe.

При этом 11% опрошенных считают, что игровые дисциплины нужно сделать обязательными. Кроме того, 24% не против тратить финансы на дополнительное образование в играх для своих детей.

Согласно имеющимся данным, 72% казанцев разрешают своим детям играть в компьютерные игры. Каждый четвертый из них положительно относится к подобному увлечению. Также у 63% родителей нет никаких негативных стереотипов об играх. 19% жителей столицы Татарстана за то, чтобы их дети начали карьеру в играх. 50% считают, что это возможность хорошего заработка, 46% — возможность работать в престижной компании, 43% считают, что так можно выразить себя в творчестве и 43% думают, что так получится создавать уникальный технологический продукт.

Фото: pixabay.com

Согласно другому исследованию, в 2021 году россияне стали играть в мобильные игры на треть больше. Результаты показали, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за прошлый год вырос в среднем на 30–35%.

Дарья Акимова