«Билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн-игры от ведущих издательств. Результаты показывают, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30–35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.

Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35–40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.

Сегодня билайн активно строит и модернизирует инфраструктуру на всей территории Центрального региона*. Так, только за последние 4 года сеть 4G здесь выросла более чем в 3 раза. Такое расширение покрытия Сети позволяет клиентам не только «серфить» в интернете на высоких скоростях, но и играть в онлайн-игры со смартфона.

— Важной частью работы билайна в Центральном регионе по-прежнему остается улучшение качества и скорости мобильного интернета для удобства абонентов. Ежемесячно наши клиенты тратят сотни гигабайтов интернет-трафика, в том числе и на видеоигры, приобретающие сегодня все большую популярность среди населения. Мы как оператор понимаем, что возрастающая нагрузка на сеть требует усиления наших ресурсов, и поэтому постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в регионе, чтобы каждый наш абонент мог свободно выходить в Сеть даже в пиковые часы, — комментирует Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.

В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии — в Токио и Гонконге.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»