«Билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше
Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн-игры от ведущих издательств. Результаты показывают, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30–35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.
Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35–40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.
Сегодня билайн активно строит и модернизирует инфраструктуру на всей территории Центрального региона*. Так, только за последние 4 года сеть 4G здесь выросла более чем в 3 раза. Такое расширение покрытия Сети позволяет клиентам не только «серфить» в интернете на высоких скоростях, но и играть в онлайн-игры со смартфона.
— Важной частью работы билайна в Центральном регионе по-прежнему остается улучшение качества и скорости мобильного интернета для удобства абонентов. Ежемесячно наши клиенты тратят сотни гигабайтов интернет-трафика, в том числе и на видеоигры, приобретающие сегодня все большую популярность среди населения. Мы как оператор понимаем, что возрастающая нагрузка на сеть требует усиления наших ресурсов, и поэтому постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в регионе, чтобы каждый наш абонент мог свободно выходить в Сеть даже в пиковые часы, — комментирует Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.
В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии — в Токио и Гонконге.
Справка
* В состав Центрального региона компании входят Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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