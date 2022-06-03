В Челнах горит склад — МЧС занимается ликвидацией пожара

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах по адресу улица Авторемонтная, 20/2 горит склад. Площадь пожара составляет 1 тысячу кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о возгорании поступила сегодня в 3.39. На место прибыли пожарные бригады. Установлено, что загорелись отходы резинотехнических изделий и пластик на открытой площадке, затем огонь перешел на рядом стоящее помещение склада.

К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Его осложняет высокая пожарная загрузка здания. На месте специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии Татарстана проводят замеры воздуха.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

28 мая в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий не было . О пострадавших также не имелось данных. Локализация пожара составляла около 1 200 кв. метров. К его тушению от РСЧС привлекли всего 79 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС — 55 человек и 14 единиц техники.

Дарья Акимова