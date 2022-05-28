В МЧС по Татарстану заявили о ликвидации открытого горения на «Нэфис Косметикс»

Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что открытое горение на складе макулатуры и гофропродукции предприятия по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» ликвидировано.

По данным ведомства, это произошло в 21:25.

На 20.35 локализация пожара составляла около 1 200 кв. метров. К его тушению от РСЧС привлекли всего 79 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС — 55 человек и 14 единиц техники.

Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

Сегодня в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории «Нэфис Косметикс». Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий нет. О пострадавших также не было даных.



Дарья Акимова