В Казани в четверг произошло 165 ДТП
В Казани в четверг, 2 июня, произошло 165 ДТП, из них — семь с пострадавшими. Об этом сообщили в ГИБДД города.
В столице Татарстана зарегистрировали четыре наезда на пешехода, одно падение пассажира в общественном транспорте и два столкновения.
Кроме того, сотрудники городской Госавтоинспекции задержали девять пьяных водителей и еще троих без прав. В отдел полиции доставили трех человек по подозрению в совершении преступления.
В воскресенье в Казани задержали 22 водителя в пьяном состоянии и еще шесть водителей без прав. Тогда в городе произошло 92 ДТП, из которых одно с пострадавшим.
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