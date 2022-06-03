В Казани в четверг произошло 165 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в четверг, 2 июня, произошло 165 ДТП, из них — семь с пострадавшими. Об этом сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана зарегистрировали четыре наезда на пешехода, одно падение пассажира в общественном транспорте и два столкновения.

Кроме того, сотрудники городской Госавтоинспекции задержали девять пьяных водителей и еще троих без прав. В отдел полиции доставили трех человек по подозрению в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье в Казани задержали 22 водителя в пьяном состоянии и еще шесть водителей без прав. Тогда в городе произошло 92 ДТП, из которых одно с пострадавшим.



Дарья Акимова