В Казани в воскресенье задержали 22 пьяных водителя

В Казани в воскресенье, 29 мая, задержали 22 водителя в пьяном состоянии и еще шесть водителей без прав.

В городе произошло 92 ДТП, из которых одно с пострадавшим — зарегистрировано одно столкновение.

В отдел полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 28 мая, произошло 124 ДТП, в трех из них пострадали люди, в одном есть погибший. Случились три наезда на стоящий транспорт и одно столкновение. В выходной день в столице Татарстана задержали 16 водителей в пьяном состоянии, еще у пяти водителей не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко