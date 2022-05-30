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В Казани в воскресенье задержали 22 пьяных водителя

07:38, 30.05.2022
В Казани в воскресенье задержали 22 пьяных водителя
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в воскресенье, 29 мая, задержали 22 водителя в пьяном состоянии и еще шесть водителей без прав.

В городе произошло 92 ДТП, из которых одно с пострадавшим — зарегистрировано одно столкновение.

В отдел полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 28 мая, произошло 124 ДТП, в трех из них пострадали люди, в одном есть погибший. Случились три наезда на стоящий транспорт и одно столкновение. В выходной день в столице Татарстана задержали 16 водителей в пьяном состоянии, еще у пяти водителей не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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