Жителю Татарстана предъявили обвинение в избиении дочери

34-летнему жителю поселка у железнодорожной станции Кильдуразы Апастовского района Татарстана предъявили обвинение в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанности по воспитанию детей (ст.156 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С октября 2021 года по февраль 2022-го мужчина неоднократно оскорблял и избивал свою дочь 2009 года рождения. При этом он находился в нетрезвом виде. Свою вину подсудимый признал.



Фото: прокуратура Татарстана

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Апастовский районный суд для рассмотрения по существу.

В марте Советский районный суд Казани огласил приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы города, издевавшейся над своей дочерью и снимавшей это на видео. Ребенка изъяли у матери и передали под присмотр медработников. Обвиняемой назначили четыре года лишения свободы.

Диана Жиленкова