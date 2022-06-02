В Татарстане за сутки подтвердились 116 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 116 заразившихся коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 150 312 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Татарстане от коронавируса вылечились 88 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 145 665 человек.

Умерли за весь период пандемии 1 995 заболевших татарстанцев. За последние сутки новых смертей, причиной которых стал коронавирус, в республике не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

1 июня сообщалось, что в Татарстане выявили 121 случай заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко