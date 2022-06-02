Pixabay ограничил доступ для российских пользователей

Фото: Ринат Назметдинов

Международный сервис бесплатных фотографий, векторной графики и видеороликов Pixabay приостановил работу своего сайта на территории России в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

При переходе на главную страницу сайта появляется объявление об ограничении доступа для российских пользователей, а также ссылка на сайт Организации Объединенных Наций (ООН).

Сервис был создан в Германии в 2010 году как личная коллекция изображений, а в 2012 году реорганизован в интерактивное онлайн-сообщество, поддерживающее 20 языков. Позже наряду с Flickr, YouTube и Викискладом Pixabay был также включен в официальный поиск СС (Creative Commons) сайта. К марту 2016 года на сайте насчитывалось более 570 тысяч бесплатных изображений и векторов, а также 1,3 тысячи видеороликов.

Фото: скриншот с сайта

Вчера стало известно, что сервис Canva, предоставляющий возможности для создания графического дизайна, больше недоступен для пользователей из России. Решение о блокировке сайта для россиян принято сервисом из-за ситуации на Украине.

Canva появилась в 2013 году, русская версия стала доступна в 2017 году. Это платформа для создания элементов графического дизайна, начиная с иллюстраций для соцсетей и заканчивая макетами для полиграфии. Canva предоставляет доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов.

Примечание редакции: спецоперация на Украине не является нападением, вторжением либо объявлением войны Украине.

Максим Кокунин