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Сервис графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России

09:46, 01.06.2022
Сервис графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сервис Canva, предоставляющий возможности для создания графического дизайна, теперь недоступен для пользователей из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официальный сайт.

Решение принято из-за ситуации на Украине.

Сервис появился в 2013 году, русская версия стала доступна в 2017 году. Это платформа для создания элементов графического дизайна, начиная с иллюстраций для соцсетей и заканчивая макетами для полиграфии. Canva предоставляет доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов.

Фото: timeweb.com

В начале марта американская компания Adobe, разрабатывающая программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, заявила о прекращении продажи своей продукции в России. Решение связано с ситуацией вокруг Украины.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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