Сервис графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России

Сервис Canva, предоставляющий возможности для создания графического дизайна, теперь недоступен для пользователей из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официальный сайт.

Решение принято из-за ситуации на Украине.

Сервис появился в 2013 году, русская версия стала доступна в 2017 году. Это платформа для создания элементов графического дизайна, начиная с иллюстраций для соцсетей и заканчивая макетами для полиграфии. Canva предоставляет доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов.

Фото: timeweb.com

В начале марта американская компания Adobe, разрабатывающая программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, заявила о прекращении продажи своей продукции в России. Решение связано с ситуацией вокруг Украины.

Дарья Акимова