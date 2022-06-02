Исследование: в Казани самыми востребованными оказались автомобили черного цвета

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты портала «Авито Авто» назвали самые популярные цвета кузова автомобилей в Казани, проанализировав данные по спросу на машины с пробегом в городе с января по май 2022 года. Самыми востребованными в столице Татарстана оказались автомобили черного цвета — доля спроса на них оказалась 24,16%.

Второе место заняли белые машины (20,06%). Также в пятерке самых популярных цветов оказались серый (13,4%), серебряный (12,9%) и синий (8,7%). Самым непопулярным стал розовый цвет машины. Кроме того, казанцы редко выбирали зеленый, красный, коричневый, бежевый и бордовый цвета кузова.

В целом по России самыми востребованные цвета кузова — черный и белый с долей спроса в 20,7% и 19,7% соответственно. По мнению экспертов «Авито Авто», это объясняется их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в цене, чем машины более ярких цветов.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, в первом квартале 2022 года самым популярным подержанным внедорожником в Татарстане стала Lada 4x4 «Нива». На втором месте оказался Chevrolet Niva, на третьем — Renault Duster.

Дарья Акимова