Самым популярным подержанным внедорожником в Татарстане стала «Нива»

Топ самых востребованных кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в Татарстане за I квартал 2022 года возглавила Lada 4x4 «Нива». Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».



Первое место среди самых продаваемых моделей с пробегом сегмента SUV в Татарстане занимает «ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива)» — 279 тысяч (+18,7% за год). На втором месте Chevrolet Niva — 413 тысяч рублей (+25,5%), на третьем Renault Duster — 935 тысяч рублей (+39,1%). Четвертое место занимает Kia Sportage — 1,4 млн рублей, на пятом — Toyota RAV4 — 1,8 млн рублей.

По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи автомобилей данной категории выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя стоимость SUV с пробегом в республике составила 1,1 млн рублей, что на 48,1% выше, чем годом ранее. Кроме того, цена за внедорожник стала на 122% выше, чем средняя цена автомобиля с пробегом на всем рынке.

Фото: flickr

25 марта сообщалось, что эксперты «Авито Авто» выявили самые востребованные марки отечественных и иностранных машин с пробегом в Казани в период с 14 по 20 марта 2022 года. Лидирующую позицию среди российских автомобилей в рейтинге заняла Lada 2114 , а из иномарок список возглавила Kia Rio.

Максим Кокунин