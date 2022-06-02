«Татнефть» не намерена сокращать добычу нефти из-за антироссийских санкций

Фото: ПАО «Татнефть»

«Татнефть» не планирует сокращать добычу нефти на фоне антироссийских санкций, которые западные страны вводят после начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделал заместитель генерального директора, главный геолог компании Ринат Афлятунов.

Несмотря на нестабильную обстановку на рынке, «Татнефть» готова не только продолжать добычу нефти, но и наращивать ее объемы. По словам Афлятунова, компания может также увеличить объем геологоразведки.

— Как сами понимаете, ситуация не очень стабильная. Наши специалисты, отвечающие за реализацию, говорят, что все пока в норме, — цитирует Афлятунова «Интерфакс».

По его словам, положение «Татнефти» стабильно. Это связано в том числе и с готовностью партнеров компании закупать ее сырье, и с уровнем переработки нефти на собственных предприятиях.



Фото: old.tatneft.ru

В прошлом году «Татнефть» добыла 27,83 миллиона тонн нефти. В 2022-м компания намерена получить 28,3 миллиона тонн.

Напомним, чистая прибыль «Татнефти» в 2021 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров группы, составила 198,41 млрд рублей. Она увеличилась на 92% по сравнению с показателем за 2020 год. Консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года компания решила не публиковать.



Татьяна Демина