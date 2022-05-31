«Татнефть» не будет публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года

«Татнефть» не будет публиковать консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

— ПАО «Татнефть» сообщает о решении не составлять и не публиковать промежуточную консолидированную финансовую отчетность группы «Татнефть» по МСФО за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года, — говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

В компании уточнили, что отчетность по МСФО за последующие отчетные периоды будет опубликована в соответствии с российским законодательством.

Фото: tatneft.ru

По данным «Спарк-интерфакс», «Татнефть» занимает девятую строчку в России и первую в Татарстане по объему выручки. Выручка компании в 2021 году составила более 1 трлн рублей, а чистая прибыль — около 142,7 млрд.

На прошлой неделе совет директоров «Татнефти» рекомендовал выделить на дивиденды 16,14 рубля за акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля.



Артем Гафаров