Казанцы считают самыми опасными профессиями военнослужащих, шахтеров и врачей

Фото: кадр видео Минобороны России

Казанцы считают наиболее опасной профессию военнослужащего — такой ее назвали 40% жителей столицы Татарстана, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного с 20 по 28 апреля этого года.



На второй строке рейтинга с большим отрывом — шахтеры — за них отдали голоса 8% респондентов. Третье место разделили врачи и пожарные — по 5%.

Еще по 4% казанцев считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. 3% жителей татарской столицы отдали голоса за полицейских, пилотов и учителей. По 1% казанцев считают, что самые опасные профессии — инкассатор и охранник.

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял восьмую позицию в рейтинге регионов с самым высоким доходом среди вахтовых работников. На Татарстан приходится 5% открытых вакансий с вахтовым графиком работы, по этому показателю он замыкает пятерку лидеров.

Маргарита Головатенко