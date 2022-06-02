Эксперт назвал одно из наиболее частых последствий перенесенного COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Панические атаки являются одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются перенесшие коронавирус люди. Об этом заявил главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.



По его словам, количество пациентов с данным диагнозом, по сравнению с 2021 годом, увеличилось примерно в 1,5—2 раза. Как объяснил эксперт, из-за дефицита кислорода после COVID-19 происходит негативное воздействие на клетки мозга, что влияет на нервную систему.

Фото: Ринат Назметдинов

— И несмотря на то, что приступ [панической атаки] длится в среднем от 5 до 20 минут, такое состояние требует незамедлительной профессиональной психотерапевтической помощи, — приводят слова специалиста «Известия».



Тем временем во Всемирной организации здравоохранения ожидают возникновения новых вариантов COVID-19, которые, скорее всего, будут более заразными, чем предыдущие. Однако специалисты пока что не располагают данными о том, будет ли заражение новыми штаммами провоцировать более тяжелое течение болезни.

Диана Жиленкова