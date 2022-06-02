В ФМБА заявили, что исследования вакцины «Конвасэл» пройдут с участием детей

Фото: Максим Платонов

Участие в исследованиях вакцины от коронавируса «Конвасэл» примут дети. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она объяснила, что первый этап исследований всегда осуществляется при участии взрослых людей от 18 до 60 лет. Затем работы затрагивают более старшую возрастную группу, после чего начинается отсчет по возрастам.

Фото: Максим Платонов

— Сначала группа 12—17 лет, потом 6—12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведем, но это потребует определенного времени, — приводит слова Скворцовой ТАСС.



Вакцину «Конвасэл» Министерство здравоохранения России зарегистрировало в марте этого года. Регистрационное удостоверение препарата действует до 1 января 2023-го. Позднее стало известно, что он обеспечивает практически одинаковую защиту против всех штаммов COVID-19.



Диана Жиленкова