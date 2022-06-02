Минцифры России и МВД создают новый ресурс для проверки водительских прав

Минцифры России совместно с МВД занимаются созданием нового ресурса для проверки выданных водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По данным ведомства, сведения о выданных правах планируют передавать в цифровой профиль граждан на портале госуслуг посредством витрины данных ГИБДД. Также в конце мая российские банки обратились к МВД с просьбой доработать сервис для проверки номера водительского удостоверения в автоматизированном режиме и реализовать подтверждение подлинности сведений в Единой системе идентификации и аутентификации. Отмечалось, что данные меры должны облегчить возможность выдачи кредитов, обмена валюты, перевода средств без открытия счета и прочие финансовые услуги по водительским правам.

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В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил концепцию перевода госуслуг в цифровой формат. По его словам, такое решение позволит к концу следующего года избавиться от временных и финансовых затрат граждан, а также сократить сроки предоставления услуг.



Дарья Акимова