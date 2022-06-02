Нижнекамские волонтеры стали победителями всероссийского весеннего экочемпионата

Волонтеры из Нижнекамска заняли первое место на чемпионате «Весенний кубок чистоты России», организованном экопроектом «Чистые игры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Второе и третье места заняли команды из Перми и Соликамска Пермского края. Награждение победителей проходило в режиме онлайн.

Чемпионат по очистке зеленых территорий от мусора длился с 23 апреля по 15 мая. В турнире приняли участие более 10,5 тысячи человек из 87 населенных пунктов России. Всего за время состязаний им удалось собрать больше 226 тонн мусора. Проект «Чистые игры» представляет собой конкурс по очищению зеленых территорий — участники соревнуются в сборе и сортировке мусора. Во время игры они используют мобильное приложение для его поиска.

23 апреля в Казани на Центральный субботник, проходивший в парке «Крылья Советов», вышли более тысячи жителей. Он прошел в формате квест-игры «Чистые игры». Участие в квесте приняли 235 команд. Общими усилиями удалось собрать 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика, 66 мешков со стеклом.

Дарья Акимова