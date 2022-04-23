В Казани Центральный субботник прошел в формате квеста — участие приняли более тысячи жителей

Фото: Минэкологии Татарстана

В Казани на Центральный субботник, который проходил в парке «Крылья Советов», вышли более тысячи жителей. Он прошел в формате квест-игры «Чистые игры», сообщили в Минэкологии РТ.



Участие в квесте приняли 235 команд. В каждой команде было по четыре человека. Участвовали активисты и волонтеры, жители города. В течение часа мусор сортировали по фракциям и за это получали балы в приложении. Общими усилиями удалось собрать 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика, 66 мешков со стеклом.

Кроме квеста активисты организовали фестиваль раздельного сбора мусора, на котором прошли мастер-классы, интерактивные площадки. Участники и гости экологического праздника повесили в парке кормушки для птиц и высадили липы. Команды-победители получили дипломы и подарки.

Фото: Минэкологии Татарстана

В Казани в период с 1 апреля по 31 мая пройдет санитарно-экологический двухмесячник. В план работ включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Маргарита Головатенко