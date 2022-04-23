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В Казани Центральный субботник прошел в формате квеста — участие приняли более тысячи жителей

14:10, 23.04.2022 3
В Казани Центральный субботник прошел в формате квеста — участие приняли более тысячи жителей
Фото: Минэкологии Татарстана

В Казани на Центральный субботник, который проходил в парке «Крылья Советов», вышли более тысячи жителей. Он прошел в формате квест-игры «Чистые игры», сообщили в Минэкологии РТ.

Участие в квесте приняли 235 команд. В каждой команде было по четыре человека. Участвовали активисты и волонтеры, жители города. В течение часа мусор сортировали по фракциям и за это получали балы в приложении. Общими усилиями удалось собрать 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика, 66 мешков со стеклом.

Кроме квеста активисты организовали фестиваль раздельного сбора мусора, на котором прошли мастер-классы, интерактивные площадки. Участники и гости экологического праздника повесили в парке кормушки для птиц и высадили липы. Команды-победители получили дипломы и подарки.

Фото: Минэкологии Татарстана

В Казани в период с 1 апреля по 31 мая пройдет санитарно-экологический двухмесячник. В план работ включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:15
    показуха..
    фу
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    Анонимно 18:06
    с дивана виднее, да?
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  • Анонимно 22:37
    А как додумались в Великую субботу – день скорби для православных– устроить субботники по городу с дискотечной громкой музыкой?? Совсем с головой не лады...
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