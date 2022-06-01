По итогам торгов российский рынок акций поднялся на 0,8%

По итогам торгов индекс Московской биржи поднялся на 0,8%, до 2374,6 пункта, индекс РТС — на 1,2%, до 1222,18 пункта. Курс доллара снизился до 61,22 рубля, передает «Интерфакс».

Цены «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3,1%. Например, на 3,1% выросли в цене акции Сбербанка, на 2,5% — «РусГидро». Также подорожали бумаги АФК «Система» (+1,8%), «Татнефти» (+1,5%), АЛРОСА (+1,4%) и др.

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Тем временем на 2% снизилась стоимость акций «Русала», на 1,9% — «Газпром нефти», на 1,8% — «Россетей». Подешевели и бумаги НЛМК (-1,5%), «Северстали» (-1,2%), «Магнита» (-1,2%), НОВАТЭКа (-0,9%) и «Мосбиржи» (-0,6%).

Накануне торги закрылись спадом индекса Мосбиржи на 1,9%. Снизился и индекс РТС (-0,6%). Российский рынок акций просел на фоне сообщений о новых санкциях Евросоюза.

Диана Жиленкова