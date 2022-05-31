Российский рынок акций снизился на 1,9% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи упал на 1,9%, до 2355,75 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1208,12 пункта. Российский рынок акций просел на фоне сообщений о новых санкциях Евросоюза.

Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 5,8%. Например, снизилась стоимость акций UC Rusal (-5,8%), ЛУКОЙЛа (-3,8%), НОВАТЭКа (-3,7%), ММК (-3,4%) и др.

Фото: pixabay.com

В то же время выросли в цене акции Polymetal (+2,8%), АФК «Система» (+1,6%), расписки OZON (+1,4%), бумаги АЛРОСы (+0,4%), «Магнита» (+0,4%), «Татнефти» (+0,3%) и «Норникеля». Курс доллара составил 61,45 рубля, передает «Интерфакс».

Вчера вечером торги завершились спадом российского рынка акций на 0,3%, а индекс РТС поднялся сразу на 7,2%. Курс доллара составил 62,26 рубля.

Диана Жиленкова