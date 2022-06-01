Следком России: свыше 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел

Фигурантами уголовных дел стали свыше 70 иностранных наемников на Украине. Такие данные привел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, среди них есть лица, которые прибыли из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других государств. Некоторые из наемников сдались в плен и прошли допрос у следователей, сообщает «Российская газета».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Украине резко возросли террористические угрозы из-за поставок в страну иностранного летального оружия. Также продолжается подготовка боевиков националистических батальонов и вербовка наемников.

Как считает замглавы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, участвующие в боевых действиях на Украине иностранные наемники сполна ответят за свои поступки. По его словам, они подлежат «денацификации в первую очередь».

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Диана Жиленкова