В Татарстане число зарегистрированных случаев получения взятки выросло почти в три раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — апрель 2022 года зарегистрировали 167 случаев получения взятки (ст. 290 УК РФ). Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, кода их число составляло 57.

По количеству зарегистрированных за первые четыре месяца этого года случаев получения взятки Татарстан занял первое место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Республика обогнала Ставропольский край, где зафиксировали 161 такое преступление, и Москву — 146.

На четвертом месте находится Краснодарский край — 116 случаев получения взятки, на пятом месте — Московская область — 102, на шестом — Воронежская область — 96. На седьмой строчке в рейтинге Генпрокуратуры находится Челябинская область — 86 таких преступлений, на восьмом — Башкирия (79), на девятом — Оренбургская область. Десятку регионов-лидеров по итогам января — апреля 2022 года замкнул Санкт-Петербург — выявлено 63 случая получения взятки.

Источник: crimestat.ru

Ни одного факта получения взятки за первые четыре месяца 2022 года не выявили лишь в двух регионах — Марий Эл и Еврейская автономная область. По одному случаю зарегистрировали в Мурманской области и Чукотском АО.

По итогам января — апреля 2021 года Татарстан по количеству зарегистрированных случаев получения взятки занимал лишь десятую строчку. Первое место занимал Краснодарский край (135 таких преступлений), второе — Москва (134), третье — Санкт-Петербург (90), четвертое — Воронежская область (80), пятое — Московская область (76). Следом шли Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область и Башкирия.

Источник: crimestat.ru

Отметим, что, по данным Генпрокуратуры, в Татарстане за первые четыре месяца 2022 года зарегистрировали 208 случаев дачи взяток (ст. 291 УК РФ). Это на 43% больше, чем в Москве, где за этот же период зафиксировали 118 таких преступлений.

Татарстан взял первое место в рейтинге Генпрокуратуры по количеству зарегистрированных случаев получения взятки и по итогам первого квартала 2022-го. В республике за первые три месяца года удалось выявить сразу 133 преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ. Подробнее — в материале «Реального времени».

В 2021 году в Татарстане зарегистрировали 169 случаев получения взятки. Татарстан в рейтинге Генпрокуратуры занимал пятую строчку, уступая Москве, Краснодарскому краю, Башкирии и Санкт-Петербургу.

Татьяна Демина