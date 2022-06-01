Татарстан обогнал Москву по числу зарегистрированных случаев дачи взяток с начала года

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые четыре месяца 2022 года зарегистрировали 208 случаев дачи взяток (ст. 291 УК РФ). Это на 43% больше, чем в Москве, где за этот же период зафиксировали 118 таких преступлений.

Татарстан занял первое место в рейтинге Генеральной прокуратуры России по количеству зарегистрированных случаев дачи взяток в январе-апреле этого года. На втором месте — Москва, на третьем — Московская область (116). На четвертой строчке — Волгоградская область (84), на пятой — Ставропольский край (50), на шестой — Дагестан (49), на седьмой — Башкирия (45), на восьмом — Алтайский край (44), на девятом — Краснодарский край (42), на десятом — Санкт-Петербург (40).



Источник: crimestat.ru

Ни одного случай дачи взятки за первые четыре месяца года не зарегистрировали в семи регионах России. Это Карачаево-Черкессия, Еврейская автономная область, Адыгея, Севастополь, Новгородская и Ивановская области и Хакасия.

В целом в Татарстане в январе-апреле 2022 года количество зарегистрированных случаев дачи взяток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 36%. За первые четыре месяца 2021-го в республике зафиксировали 133 преступления, предусмотренных статьей 291 УК РФ. Тогда Татарстан также занимал первую строчку в рейтинге Генпрокуратуры страны.

Стоит отметить, что за 2021 год в Татарстане зарегистрировали в общей сложности 266 случаев дачи взяток. Республика, по этому показателю, обогнала даже российскую столицу и заняла первую строчку в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Стоит отметить, что по итогам 2020-го Москва находилась на первой строчке с 248 зарегистрированными случаями дачи взяток, а Татарстан занимал второе место с 174 подобными преступлениями.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан по итогам первого квартала 2022 года выбился в лидеры по преступлениям коррупционной направленности. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, в январе — марте этого года в республике зарегистрировали 110 случаев дачи взяток.



Татьяна Демина