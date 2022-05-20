Правительство России выделило еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию аэропортам юга

Правительство России удвоило объем средств для компенсации расходов аэропортов южной и центральной частей страны, куда ограничили полеты из-за обстановки на Украине. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей. Деньги направят аэропортам в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Средства поступят из резервного фонда кабмина. Такое решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Объем поддержки аэропортов из-за спецоперации превысил 3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе Росавиация в 14-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. На этот раз — до 25 мая.

В апреле правительство заявило о выделении авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, отмененным из-за внешних ограничений. На эти средства перевозчики смогут сохранить оборотные средства и продолжить обеспечение безопасности полетов и нормативное состояние самолетов.



Татьяна Леухина