В Тетюшском районе Татарстана устранили незаконную свалку
В селе Урюм Тетюшского района Татарстана обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.
По данным ведомства, площадь захламленной территории составила 579 «квадратов», объем — 86 кубометров. На данный момент свалка уже устранена силами исполкома Урюмского сельского поселения.
Недавно незаконную свалку устранили в казанском поселке Султан-Ай. Общая площадь загрязненного участка составила 30 «квадратов», объем — один кубометр. Собственником является «Капитал Траст Инвест», однако, как пояснили в компании, территория была захламлена по вине третьих лиц.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым