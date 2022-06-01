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В Тетюшском районе Татарстана устранили незаконную свалку

05:18, 01.06.2022
В Тетюшском районе Татарстана устранили незаконную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

В селе Урюм Тетюшского района Татарстана обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, площадь захламленной территории составила 579 «квадратов», объем — 86 кубометров. На данный момент свалка уже устранена силами исполкома Урюмского сельского поселения.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно незаконную свалку устранили в казанском поселке Султан-Ай. Общая площадь загрязненного участка составила 30 «квадратов», объем — один кубометр. Собственником является «Капитал Траст Инвест», однако, как пояснили в компании, территория была захламлена по вине третьих лиц.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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