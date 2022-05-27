В казанском поселке Султан-Ай устранили незаконную свалку

Фото: УК «Капитал Траст Инвест»

В казанском поселке Султан-Ай на улице Ясмин ликвидировали незаконную свалку. Об этом «Реальному времени» сообщили в УК «Капитал Траст Инвест».

Напомним, данная компания является собственником земельного участка, на котором обнаружили несанкционированное складирование отходов. Как отметили в «Капитал Траст Инвест», компания не имеет отношения к загрязнению территории, произошедшему по вине третьих лиц.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

— ООО УК «Капитал Траст Инвест» не использует свою землю для складирования отходов производства и потребления. В собственности компании находится значительное количество земельных участков в черте города Казани и в пригороде, оградить которые от нарушителей не представляется возможным, — говорится в сообщении.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, незаконная свалка, предположительно, состояла из ртутных или неоновых ламп. Общая площадь загрязненного участка составила 30 «квадратов», объем — один кубометр.



Диана Жиленкова