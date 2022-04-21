Исследование: почти 18% татарстанцев не планируют брать отпуск в этом году

17,9% жителей Татарстана не планируют брать отпуск в этом году. Причем женщины чаще мужчин придерживаются таких планов (21,1% против 13,9%), сообщает агентство «ПромРейтинг».

Согласно результатам исследования, 25,6% жителей республики ожидают, что их отпуск продлится две недели. Почти на месяц в отпуск планируют отправиться 14,2% татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

49,2% опрошенных намерены провести летний отдых на даче. А 15,7% респондентов планируют улететь в Турцию, Египет и другие страны. Внутренний туризм предпочли 22,2% жителей республики. 20,3% решили остаться в Татарстане.

Около 9% опрошенных татарстанцев допустили, что их отпуск пройдет в кемпинге или глэмпинге. В целом о таком виде туризма знают 17,6% респондентов. 31,6% жителей республики относятся к глэмпингу позитивно.

По данным сервиса hh.ru, в этом году в финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Чаще всего татарстанцы предпочитают брать отпуска в августе, сентябре и июле.



Диана Жиленкова