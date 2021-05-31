В Татарстане стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus

В Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Он поставил задачу довести локализацию автомобиля с нынешних 50% до 80% к началу 2022 года.

— Помню, как все это начиналось, и хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, в развитии и оснащении этой производственной площадки. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, — заявил Путин.

По его словам, предстоит большая работа по углублению деятельности около 100 поставщиков.

— Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин «Аурус» усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции. И конечно, открытие производственной площадки в Татарстане — это еще один стимул для развития региона. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед, — отметил Путин.

В мероприятии, помимо Путина, приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.