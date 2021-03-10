В Елабуге выпустили пилотную партию автомобилей Aurus
В Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Сообщается, что автомобили не предназначены для продажи. Они проходят испытания в НАМИ.
«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода, — отметили в министерстве. — Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику», — передает сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что цена на автомобиль Aurus Senat значительно выросла: теперь цена люксовой машины объявлена на уровне 22 млн рублей, тогда как ранее была на уровне 18 млн рублей. Старт производства намечен на май текущего года.
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