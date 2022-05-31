В России за сутки выявили 3 526 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 526 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировано 18 331 363 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 31 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 486 человек, всего выздоровевших — 17 739 356 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 88 россиян, всего от инфекции скончались 379 117 человек.



Фото: Ринат Назметдинов

Вчера сообщалось, что в России за сутки выявили 3 801 новый случай коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова