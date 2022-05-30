В России за сутки выявили 3 801 случай заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 3 801 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 327 837 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 30 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 019 человек, всего выздоровевших — 17 733 870 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 74 россиян, всего от инфекции скончались 379 029 человек.
Вчера сообщалось, что в России за сутки выявили 4 188 новых случаев коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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