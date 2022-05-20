В Башкирии участок трассы М-12 начнут строить в текущем году

В Башкирии в этом году планируют приступить к строительству участка трассы М-12. Об этом было сказано на совещании членов правительства республики с представителями компаний топливно-энергетического комплекса региона и специалистами госкомпании «Автодор».

Вся подготовительная работа выполняется в соответствии с графиком, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Для новой магистрали оформили необходимые земельные участки в Дюртюлинском, Бураевском и Татышлинском районах, а также определили вблизи маршрута трассы карьеры для добычи стройматериалов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Стороны обсудили вопросы переустройства инженерных сетей, лесовосстановления и перспективы строительства вдоль М-12 объектов придорожного сервиса, передает пресс-служба правительства региона.



В феврале Росавтодор сообщал, что скоростная трасса Казань — Екатеринбург пройдет через три района Республики Башкортостан. Ожидается, что четырехполосная трасса первой технической категории протяженностью около 65 км станет дублером существующего участка трассы М-7 «Волга». На участке завершены геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Инженерные изыскания выполнены уже на 90%.

Первый татарстанский участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Дорожники проведут капитальный ремонт на шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана, расширив проезжую часть с двух до четырех полос.



Татьяна Леухина