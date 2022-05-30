В апреле выдача ипотечных кредитов в России сократилась в 3,2 раза

Фото: Максим Платонов

В апреле текущего года российские банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 161,6 млрд рублей. Это в 3,2 раза меньше, чем месяцем ранее (521,3 млрд рублей).



Также количество выданных в апреле кредитов оказалось в 3,3 раза меньше, чем в марте (49,4 тысячи против 162,8 тысячи). В сравнении с аналогичным периодом 2021-го этот показатель сократился в 3,9 раза (191,4 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru

По данным Центробанка, всего в январе — апреле текущего года выдали ипотечные кредиты на 1,4 трлн рублей. Это на 13,3% меньше по сравнению с прошлогодними показателями (1,7 трлн), передает «Интерфакс».

В этом месяце правительство России увеличило максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит установлен до 12 млн рублей, а в других регионах страны — до 6 млн.



Диана Жиленкова