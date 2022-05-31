За неделю казанская служба скорой помощи выполнила 7,2 тысячи вызовов

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю служба скорой помощи столицы Татарстана выполнила 7 244 вызова. Об этом рассказали в мэрии города.



Чаще всего обращения поступали из-за заболеваний (6 296). Например, в 140 случаях медработники оправлялись к пациентам по поводу острого нарушения мозгового кровообращения, в 49 — острого инфаркта миокарда. Тем временем еще 65 вызовов пришлись на роды.



Фото: Максим Платонов

Отмечается, что в 1 205 случаях медики приезжали по вызову в общественные места. 883 обращения поступило из-за несчастных случаев. 44 вызова поступило в связи с произошедшим ДТП.

В субботу сообщалось, что в РКБ Татарстана откачали отца и дочь, которых карета скорой помощи привезла из аэропорта. Мужчина почувствовал себя плохо на борту самолета. Позднее у него произошел приступ эпилепсии.



Диана Жиленкова